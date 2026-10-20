Россия на фоне нехватки кадров увеличила количество выдаваемых разрешений на работу мигрантам

В России за январь–сентябрь 2026 года было выдано около 215,3 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам — на 21 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост происходит на фоне нехватки рабочей силы, которая обострилась из-за войны.

Такие данные на основе статистики российского МВД приводит издание «Ведомости». Больше всего разрешений было оформлено в Центральном федеральном округе — 68,5 тыс., Дальневосточном — 58,5 тыс. и Северо-Западном — 54,9 тыс. В целом на эти три округа пришлось почти 84,5% всех документов.

Среди регионов по количеству выданных разрешений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область — 51,4 тыс. документов. Далее следуют Москва с 29,6 тыс. и Московская область с 23,1 тыс. Также значительные показатели зафиксированы в Приморском крае — 13,2 тыс. и Амурской области — 10,5 тыс.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, одним из главных источников рабочей силы для России в 2026 году стали страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Индия и Вьетнам.

Эксперт объясняет это экономической целесообразностью найма работников из этих стран на низкоквалифицированные должности. По его оценке, привлекать их выгоднее, чем трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые всё менее охотно соглашаются на такую работу.

Читайте:

В Москве силовики возобновили облавы на военнообязанных.

Самолет Путина не смог приземлиться в Москве из-за атаки дронов.

Словакия по договоренности с Путиным направила военных офицеров в Москву.

Читай нас в