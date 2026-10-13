Россия ночью нанесла удар по Львову, власти сообщили о последствиях удара

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Львов. Местные власти сообщили о последствиях ночного удара.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Во время первой воздушной тревоги этой ночью во Львове работала ПВО. На одной из улиц города обнаружили обломки вражеского беспилотника», — говорится в сообщении.

Козицкий призвал местных жителей не приближаться к таким находкам и не прикасаться к ним. «Существует риск, что они взорвутся. Если вы видите обломки или другие подозрительные предметы – отойдите как можно дальше, предупредите тех, кто рядом, и вызовите ГСЧС по номеру 101. Это может спасти жизнь – вашу и людей, находящихся поблизости», – подчеркнул он.

Кроме того, по уточненной информации, в Мурованом в результате падения беспилотника во время первой воздушной тревоги загорелись три жилых дома. Предварительно, обошлось без жертв.

«Во время второй воздушной тревоги вражеские беспилотники в воздушное пространство Львовской области не входили», — добавил глава ОГА.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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