Россия в ходе атаки на Днепр повредила многоэтажный жилой дом

Утром 13 октября российские войска атаковали Днепр, в результате чего было повреждено многоэтажное здание. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Ганжа отметил, что в результате атаки в одном из многоэтажных домов были выбиты окна.

«Враг атаковал Днепр. В одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажных домах. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Ганжа.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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