В результате российского нападения на Киевскую область погиб один человек, двое мужчин были госпитализированы

В результате российского нападения на Киевскую область погиб один человек, ещё двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. Об этом во вторник утром сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«В результате вражеской атаки в Киевской области есть погибший и пострадавшие. В Фастовском районе один человек погиб. Еще один — получил ушиб грудной клетки и острую стрессовую реакцию. Мужчину госпитализировали в местную больницу», — отметил глава Киевской областной администрации.

В Бучанском районе пострадал мужчина, получивший взрывную травму и имеющий подозрение на контузию. Его также доставили в больницу.

«Враг должен ответить за каждую отнятую жизнь и боль, которую он приносит на нашу землю», — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, службы продолжают работать на местах российских ударов и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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