Российский дрон атаковал предприятие в Харьковской области, вспыхнул пожар

В Чугуеве Харьковской области российский беспилотник атаковал частное предприятие. В результате удара загорелось здание гаража. Спасатели оперативно потушили пожар, погибших и пострадавших нет.

По данным спасателей, российский дрон попал на территорию частного предприятия в Чугуеве. После удара загорелось здание гаража. Огонь охватил помещение, поэтому на место прибыли подразделения ГСЧС. «Российский беспилотник нанес удар по частному предприятию в Чугуеве в Харьковской области. В результате атаки загорелось здание гаража. Спасатели ликвидировали пожар», — говорится в сообщении службы.

Пожар удалось полностью потушить. По информации ГСЧС, в результате российской атаки никто не погиб и не пострадал. На данный момент известно о повреждении здания гаража на территории предприятия. Других подробностей о последствиях удара спасатели не сообщали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьковскую область различными видами вооружения. Пострадали 14 человек, среди них четверо детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, склады, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

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