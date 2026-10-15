Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие

Утром 15 октября в Полтаве российский беспилотник нанес удар вблизи учебного заведения. В результате атаки повреждены окна, также есть пострадавшие.

«Попадание вражеского дрона зафиксировано недалеко от школы. Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал находились в укрытии и не пострадали», — сообщил Дякивнич.

Также известно об одном пострадавшем.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется.

Обновлено в 12:26

Уже известно о трех пострадавших. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.



Также в результате атаки повреждены здание школы, многоквартирный дом, 3 частных дома, административное здание и 4 автомобиля.



Ликвидация последствий продолжается.

Об этом сообщается со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича.

В результате российского нападения в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки

Читай нас в