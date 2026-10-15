Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие
Утром 15 октября в Полтаве российский беспилотник нанес удар вблизи учебного заведения. В результате атаки повреждены окна, также есть пострадавшие.
«Попадание вражеского дрона зафиксировано недалеко от школы. Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал находились в укрытии и не пострадали», — сообщил Дякивнич.
Также известно об одном пострадавшем.
Ликвидация последствий атаки продолжается. Информация уточняется.
Обновлено в 12:26
Уже известно о трех пострадавших. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
Также в результате атаки повреждены здание школы, многоквартирный дом, 3 частных дома, административное здание и 4 автомобиля.
Ликвидация последствий продолжается.
Об этом сообщается со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича.
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