В Киеве обезвредили две баллистические ракеты «Искандер-М», которые не взорвались

Взрывотехники столичной полиции обезвредили две неразорвавшиеся баллистические ракеты, которыми российские войска накануне обстреляли Киев. Опасные боеприпасы упали вблизи жилых домов в разных районах столицы.

Как сообщили в столичной полиции, обе боевые части ракет «Искандер-М» упали вблизи жилых домов в Шевченковском и Дарницком районах Киева.

Вес каждой боевой части составлял около полутонны, что создавало серьезную опасность для жителей и правоохранителей.

«Обе боевые части ракеты «Искандер-М», весом около полутонны каждая, упали вблизи жилых домов в Шевченковском и Дарницком районах. Полицейские обезвредили опасные элементы боевых частей и подготовили их к безопасной транспортировке», — отмечается в сообщении.

После этого с помощью специальной техники и совместно с саперами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям фрагменты ракет вывезли на временную площадку для подрыва.

Там их должны уничтожить в безопасных условиях.

Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности в случае обнаружения обломков ракет, беспилотников или других подозрительных предметов.

Нельзя приближаться к таким предметам или прикасаться к ним. В случае обнаружения потенциально опасных обломков необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в соответствующие службы.

Для этого нужно позвонить по номеру 101 или 102.

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Специалисты подчеркивают: даже обломки ракет или беспилотников могут оставаться опасными, поэтому их перемещение или попытки самостоятельно обезвредить категорически недопустимы.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева.

Напомним, что Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Краматорске, есть погибшие и раненые.

Утром 8 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

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