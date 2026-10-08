В Краматорске число жертв возросло до 33 после российского удара по автобусу

Число погибших в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске возросло до 33 человек. Среди жертв — мирные жители. Также увеличилось число пострадавших в результате атаки.

«33 человека погибли, ещё 18 ранены в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске, в котором находились люди. В результате удара возник пожар в двух автобусах и на открытой территории. Спасатели оказали помощь пострадавшим и ликвидировали возгорание», — говорится в заявлении Филашкина.

На фоне усиления российского террора глава Донецкой ОВО принял срочное решение относительно работы общественного транспорта.

«Учитывая резкое ухудшение ситуации с безопасностью, я отдал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям приостановить работу общественного транспорта», — сообщил Филашкин.

Он обратил внимание на то, что российские захватчики сознательно и прицельно наносят удары именно по гражданским лицам.

По словам главы ОВА, для врага автобус с пассажирами — привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей.

«В таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас превыше всего. Прошу отнестись к этому решению с пониманием», — добавил Филашкин.

Обновлено в 13:14

В поселке Беленкое Краматорской общины в результате российской атаки погибли 3 человека. Одного из погибших спасатели извлекли из-под завалов частного дома.

Напомним, что Россия нанесла удар по рейсовому автобусу в Краматорске, есть погибшие и раненые.

Утром 8 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

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