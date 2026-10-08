Tragiczny bilans w Kramatorsku: Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na autobus wzrosła do 33 osób

Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego uderzenia w autobus rejsowy w Kramatorsku wzrosła do 33 osób. Wśród zabitych są cywile.



Zwiększyła się również liczba osób rannych w wyniku tego ataku.

„33 osoby zginęły, a kolejne 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego uderzenia w autobus rejsowy w Kramatorsku, w którym znajdowali się ludzie. W wyniku ataku wybuchł pożar dwóch autobusów oraz na otwartym terenie. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym i ugasili pożar” — napisano w oświadczeniu szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Wadyna Fiłaszkina.

W związku z nasileniem rosyjskiego terroru, szef Donieckiej OAW podjął pilną decyzję dotyczącą funkcjonowania transportu publicznego.

„Biorąc pod uwagę gwałtowne pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa, wydałem polecenie Miejskim Administracjom Wojskowym w Kramatorsku i Słowiańsku o wstrzymaniu kursowania transportu publicznego” — poinformował Fiłaszkin.

Zwrócił uwagę na fakt, że rosyjscy okupanci świadomie i celowo uderzają właśnie w cywilów.

Według szefa OAW, dla wroga autobus z pasażerami jest atrakcyjnym celem właśnie dlatego, że jednym uderzeniem można zabić jak najwięcej osób.

„W takich okolicznościach nie mamy prawa ryzykować życiem pasażerów i kierowców. Bezpieczeństwo mieszkańców Kramatorska i Słowiańska jest obecnie najwyższym priorytetem. Proszę o wyrozumiałość wobec tej decyzji” — dodał Fiłaszkin.

Aktualizacja o godz. 13:14

W miejscowości Biłeńke w gminie kramatorskiej w wyniku rosyjskiego ataku zginęły 3 osoby. Ciało jednej z ofiar ratownicy wydobyli spod gruzów domu prywatnego.

Przypomnijmy, że Rosja uderzyła w autobus rejsowy w Kramatorsku, są zabici i ranni.

Rano 8 października wojska rosyjskie zaatakowały obwód rówieński dronami szturmowymi. W wyniku ataku uszkodzono jedno z przedsiębiorstw cywilnych.

W Kijowie według stanu na ranek 8 października w wyniku ataku Rosji jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało rannych.

Przypomnijmy, że w Kijowie rano 8 października w wyniku rosyjskiego uderzenia w 12-piętrowy budynek w dzielnicy Desniańskiej zginęły dwie osoby. Czterech kolejnych mieszkańców odniosło obrażenia, w tym dwójka dzieci.

Rano 7 października Rosja przeprowadziła zmasowany atak na obwód połtawski za pomocą rakiet manewrujących i dronów szturmowych. Wybuchy słychać było w Krzemieńczuku, a także w Aleksandrii w obwodzie kirowohradzkim.

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