Россия нанесла ракетный удар по Харькову, двое ранены
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали два человека. Информация о других последствиях удара пока не уточняется.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
«В результате ракетного удара по Слободскому району два человека получили ранения», — написал Синегубов.
Медики оказывают помощь пострадавшим, отметил он.
Напомним, россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область, есть раненые.
В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей ранены.
Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».
Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.
Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.