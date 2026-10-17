Россия нанесла ракетный удар по Харькову, двое ранены

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали два человека. Информация о других последствиях удара пока не уточняется.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

«В результате ракетного удара по Слободскому району два человека получили ранения», — написал Синегубов.

Медики оказывают помощь пострадавшим, отметил он.

Напомним, россияне более 30 раз атаковали Днепропетровскую область, есть раненые.

В результате российских обстрелов Херсонской области погиб один человек, ещё 40 жителей ранены.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Российские войска вечером 16 октября атаковали Днепр. В пригороде вспыхнул пожар, в результате удара погиб мужчина.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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