Зеленский заявил, что авиация сбивает до 60 % реактивных «Шахедов»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская авиация уже перехватывает 55–60 % российских реактивных дронов типа «Шахед». По его словам, в ближайшее время ожидаются новые решения от международных партнеров и украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Что касается перехвата реактивных «Шахедов». Мы очень успешно используем нашу авиацию, и сегодня идет наращивание боеприпасов для F-16, 20-мм снарядов. У меня были договоренности, и у нашего Министерства обороны также. Сейчас мы получаем соответствующее количество, и оно очень неплохое… То есть боеприпасы должны поступать для F-16, и сегодня 55–60 % всех сбитых реактивных шахидов сбивает авиация», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в субботу.

Он отметил, что «это удачное решение» и «оно работает».

«Далее у нас есть ещё несколько решений: ракеты, дешёвые, которые начинают работать. Несколько новых решений, и они скоро поступят к нам в Украину от партнёров. Также есть наше отечественное производство, и эти средства уже работают. Далее у нас есть турели. Мы начали их производить, и это уже не единичные экземпляры, а десятки. Мы будем наращивать их производство», — добавил Зеленский.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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