Трамп обвинил Европу в закупке российской нефти после заключения соглашения с Путиным
Президент США Дональд Трамп после заключения соглашения о поставках дизельного топлива из России обратил внимание на то, что европейские страны также закупают российскую нефть. Таким образом он упомянул о закупках российских энергоресурсов в Европе на фоне договоренностей с Москвой.
«Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме», — сказал Трамп.
Он утверждает, что сделал якобы правильный выбор в пользу американского народа.
Об этом сообщается со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
«Дизельное соглашение» Трампа и Путина: причины и последствия для Украины и мира.
Сенаторы-демократы назвали «дизельное соглашение» Трампа с Путиным предательством.
Каллас ответила Трампу на призыв провести выборы в Украине.