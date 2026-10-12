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Новости Мир

Трамп обвинил Европу в закупке российской нефти после заключения соглашения с Путиным

UA NEWS 12 Октября 2026 18:14
Трамп обвинил Европу в закупке российской нефти после заключения соглашения с Путиным

Президент США Дональд Трамп после заключения соглашения о поставках дизельного топлива из России обратил внимание на то, что европейские страны также закупают российскую нефть. Таким образом он упомянул о закупках российских энергоресурсов в Европе на фоне договоренностей с Москвой.

«Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме», — сказал Трамп.

Он утверждает, что сделал якобы правильный выбор в пользу американского народа.

Об этом сообщается со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

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