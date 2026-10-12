Трамп звинуватив Європу в купівлі російської нафти після угоди з Путіним
Президент США Дональд Трамп після укладення угоди щодо постачання дизельного пального з Росії звернув увагу на те, що європейські країни також купують російську нафту. Таким чином він згадав про закупівлі російських енергоресурсів у Європі на тлі домовленостей із Москвою.
"Європейський союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоресурси, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми", - сказав Трамп.
Він стверджує, що зробив нібито правильний вибір на користь американського народу.
Про це повідомляється з посиланням на американського лідера у Truth Social.
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