+10° Київ +9° Варшава +24° Вашингтон
$ 45.06 € 50.28 zł 11.47
$ 45.06 € 50.28 zł 11.47
+10° Київ +9° Варшава +24° Вашингтон
Головне Світ

Трамп звинуватив Європу в купівлі російської нафти після угоди з Путіним

UA NEWS 12 Жовтня 2026 18:14
Трамп звинуватив Європу в купівлі російської нафти після угоди з Путіним
0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп після укладення угоди щодо постачання дизельного пального з Росії звернув увагу на те, що європейські країни також купують російську нафту. Таким чином він згадав про закупівлі російських енергоресурсів у Європі на тлі домовленостей із Москвою.

"Європейський союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоресурси, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми", - сказав Трамп.

Він стверджує, що зробив нібито правильний вибір на користь американського народу.

Про це повідомляється з посиланням на американського лідера у Truth Social.

«Дизельна угода» Трампа і Путіна: причини і наслідки для України та світу.

Сенатори-демократи назвали зрадою дизельну угоду Трампа із Путіним.

Каллас відповіла Трампу на заклик провести вибори в Україні.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток