В Европе разрабатывают многоразовые дроны-перехватчики SwarmShot

Компания CSG совместно с американскими компаниями O.F. Mossberg & Sons и Palladyne AI работает над созданием многоразового дрона-перехватчика SwarmShot. Разработка отличается высоким уровнем автономности.

Отмечается, что новый дрон будет оснащен специализированными боеприпасами, легким корпусом и передовыми автономными технологиями для создания многоразовых перехватчиков класса «воздух-воздух», предназначенных для борьбы с вражескими дронами.

SwarmShot разрабатывается как модульная система, способная превращать совместимые беспилотные летательные аппараты в многоразовые перехватчики класса «воздух-воздух». Несколько летательных аппаратов, оснащенных SwarmShot, смогут действовать совместно как скоординированный оборонительный рой.

Решение сочетает в себе специализированные дробовые боеприпасы Federal для борьбы с БПЛА и систему автономности IntelliSwarm от Palladyne AI, которая объединяет авионику Brain с программным обеспечением для совместной автономности SwarmOS.

Federal будет руководить проектированием боеприпасов и оптимизацией конечного эффекта, используя опыт недавнего контракта с армией США на поставку боеприпасов для борьбы с БПЛА.

Система изначально будет разработана как модульное дополнение к Gremlin-X, квадрокоптеру-мини-бомбардировщику Palladyne AI Group 1. Модульная архитектура предназначена для того, чтобы один и тот же летательный аппарат мог быть настроен либо для существующей миссии высокоточных ударов мини-бомбардировщика, либо для автономной миссии против БПЛА.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу CSG.

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До этого на Покровском направлении наземный роботизированный комплекс Сил обороны Украины ликвидировал FPV-дрон РФ путем тарана. Украинский робот вышел победителем в дуэли беспилотников во время возвращения с выполнения боевого задания.

В ночь на 8 октября, начиная с 18:00 7 октября, российские войска атаковали Украину 142 ударными беспилотниками. Среди них были БПЛА типа Shahed, в частности 82 реактивных дрона, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

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