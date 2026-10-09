У Європі створюють багаторазові дрони-перехоплювачі SwarmShot

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Компанія CSG разом із американськими O.F. Mossberg & Sons та Palladyne AI працює над створенням багаторазового дрона-перехоплювача SwarmShot. Розробка має високий рівень автономності.

Зазначається, що новий дрон матиме спеціалізовані боєприпаси, легкий корпус та передові автономні технології для створення багаторазових перехоплювачів класу "повітря-повітря", призначених для боротьби з ворожими дронами.

SwarmShot розробляється як модульна система, здатна трансформувати сумісні безпілотні літальні апарати в багаторазові перехоплювачі класу "повітря-повітря". Кілька літальних апаратів, оснащених SwarmShot, зможуть діяти спільно як скоординований оборонний рій.

Рішення поєднує спеціалізовані дробові боєприпаси Federal для боротьби з БпЛА та систему автономності IntelliSwarm від Palladyne AI, яка поєднує авіоніку Brain з програмним забезпеченням для спільної автономності SwarmOS.

Federal керуватиме проектуванням боєприпасів та оптимізацією кінцевого ефекту, використовуючи досвід нещодавнього контракту армії США на боєприпаси для боротьби з БпЛА.

Система спочатку буде розроблена як модульне доповнення до Gremlin-X, квадрокоптера-міні-бомбардувальника Palladyne AI Group 1. Модульна архітектура призначена для того, щоб той самий літальний апарат міг бути налаштований або для існуючої місії високоточних ударів міні-бомбардувальника, або для автономної місії проти БпЛА.

Про це повідомляється з посиланням на прес-службу CSG.

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До цього на Покровському напрямку наземний роботизований комплекс Сил оборони України ліквідував FPV-дрон рф шляхом тарану. Український робот вийшов переможцем у дуелі безпілотників під час повернення з виконання бойового завдання.

У ніч на 8 жовтня, починаючи з 18:00 7 жовтня, російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них були БпЛА типу Shahed, зокрема 82 реактивні дрони, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

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