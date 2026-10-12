В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять «очень ответственные и очень сложные решения» для прекращения войны. Именно этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил призыв президента США Дональда Трампа к смене главы украинского государства.

«Трамп сказал, что, по его мнению, пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для прекращения этой войны», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков также утверждает, что Владимир Зеленский пока не демонстрирует политической воли для принятия таких решений.

«Либо Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, либо он этого не делает», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Пескова.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко» и должен покинуть свой пост. Зеленский подчеркнул, что остановить российского диктатора Владимира Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

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