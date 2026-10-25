В Кремле заявили о подготовке к встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина

В Кремле заявили, что Россия, США и Китай приступили к подготовке трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к её проведению. В то же время возможные переговоры с участием России, США и Украины в ноябре он назвал предварительными.

Подготовка к возможной встрече Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина уже началась. По словам Ушакова, к проведению такой встречи в целом готовы все три столицы — Москва, Вашингтон и Пекин. «Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к её проведению, подготовка к ней уже началась», — заявил он.

В то же время Ушаков не уточнил, когда именно может состояться встреча и какие вопросы планируют обсудить её участники. Отдельно помощник главы Кремля высказался о возможных переговорах между Россией, США и Украиной, которые, по его словам, могут состояться в ноябре. Он назвал их «пристревочными», то есть предварительными.

Подробностей о возможном формате этих переговоров Ушаков не привёл. Также в его заявлении нет конкретной даты или подтверждения того, что все стороны уже согласовали проведение встреч. Таким образом, речь идёт о заявлениях российского представителя относительно подготовки к возможным переговорам. Информации об окончательно согласованных датах и повестке дня встреч в приведённом сообщении нет. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на российские СМИ.

Европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с Владимиром Путиным. Об этом 23 октября сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Венс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры, но до мира ещё далеко.

Между тем в Кремле назвали Абу-Даби вероятной площадкой для трехсторонних переговоров.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, такой формат будет напоминать раздел сфер влияния между великими державами.

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