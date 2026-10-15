В США требуют расследовать ограничения, наложенные на Starlink в Украине

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении Министерства обороны США в связи с ограничением работы Starlink в Украине на фоне российских атак.

Политик планирует обратиться к генеральному инспектору Пентагона с требованием проверить действия руководства ведомства во главе с Питом Хэгсетом и предоставить отчет Конгрессу и американской общественности.

Тиллис предполагает, что сбой мог произойти на уровне систем Starshield, которые использует Минобороны США, а не непосредственно Starlink или SpaceX.

По словам сенатора, ситуация могла нанести ущерб безопасности украинских граждан, а также американских дипломатических и силовых представителей. Он назвал происшествие недопустимой ошибкой или, в худшем случае, сознательным решением, которое могло облегчить России подготовку атаки.

Источник: Том Тиллис

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск пояснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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