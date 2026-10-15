У США вимагають розслідувати обмеження Starlink в Україні

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Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо Міністерства оборони США через обмеження роботи Starlink в Україні на тлі російських атак.

Політик планує звернутися до генерального інспектора Пентагону з вимогою перевірити дії керівництва відомства на чолі з Пітом Гегсетом і надати звіт Конгресу та американському суспільству.

Тілліс припускає, що збій міг статися на рівні систем Starshield, які використовує Міноборони США, а не безпосередньо Starlink чи SpaceX.

За словами сенатора, ситуація могла зашкодити безпеці українських цивільних, а також американських дипломатичних і безпекових представників. Він назвав подію неприйнятною помилкою або, у найгіршому випадку, свідомим рішенням, яке могло полегшити Росії підготовку атаки.

Джерело: Том Тілліс

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Морганурозкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маскпояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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