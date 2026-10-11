В Варшаве мужчина с ножом ранил двух пассажиров автобуса — RMF24

В Варшаве полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на пассажиров городского автобуса. Инцидент произошел вечером в субботу, 10 октября; в результате нападения ранения получили два человека.

Пострадавших госпитализировали, их травмы не представляют угрозы для жизни, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городском автобусе №755 на севере польской столицы. Незадолго до полуночи полиция получила сообщение о нападении одного из пассажиров на других с применением ножа.

На месте правоохранители установили, что ранения получили двое мужчин. Их доставили в больницы. Нападавший скрылся до прибытия служб. Полиция уже определила вероятного подозреваемого и ведет его розыск. По неофициальной информации издания, речь идет о совершеннолетнем мужчине.

Обстоятельства и мотивы нападения пока не сообщаются.

Источник: RMF24

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