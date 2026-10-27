В украинском плену оказались граждане 18 африканских стран

Граждане африканских стран, воевавшие на стороне России и попавшие в украинский плен, обратились к участникам саммита «Россия — Африка» в Москве. Они просят помочь им вернуться домой. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 18 африканских государств, однако Россия до сих пор не вернула ни одного иностранного военнопленного в рамках обмена.

Граждане африканских стран, воевавшие в составе российской армии, записали видеообращение к участникам саммита «Россия — Африка». Мероприятие запланировано на 28–29 октября в Москве. В своём обращении военнопленные призвали помочь им вернуться на родину. Видео опубликовал украинский государственный проект «Хочу жить», который информирует о возможностях сдачи в плен и помогает военнослужащим, желающим прекратить участие в войне. Об обращении также сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В центре внимания — судьбы иностранцев, оказавшихся на войне против Украины, а теперь находящихся в плену. Они рассчитывают, что представители их государств поднимут этот вопрос во время встреч с российской стороной. Саммит мог бы стать площадкой для обсуждения того, как вернуть этих людей домой. Однако пока неизвестно, планируют ли участники мероприятия официально поднимать вопрос об африканских военнопленных и готова ли Москва договариваться об их возвращении.

В украинском плену — граждане 18 африканских государств

По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения России в украинский плен попали граждане 59 стран мира. Среди них — представители 18 африканских государств. В то же время, как утверждает украинская сторона, Россия не вернула в рамках обменов ни одного иностранного военнопленного. Поэтому судьба граждан других стран, которые воевали на стороне российской армии и попали в плен, остается отдельной проблемой.

Украинская сторона подчеркивает, что Россия, привлекая иностранцев к боевым действиям, должна нести ответственность за их судьбу. В Координационном штабе призывают правительства африканских государств требовать от Москвы конкретных шагов по возвращению своих граждан. Речь идет не только о самом факте вербовки. Важно также, при каких обстоятельствах иностранцы согласились воевать, какие условия им обещали и понимали ли они риски участия в войне. Без дополнительных данных о каждом пленном нельзя утверждать, что все они попали в российскую армию при одинаковых обстоятельствах.

Иностранцев предупреждают о рисках службы в армии РФ

Украинский проект «Хочу жить» напоминает гражданам других стран об опасности участия в войне на стороне России. Среди основных рисков — гибель, тяжкие ранения и попадание в плен. В проекте также предупреждают, что обещания российских вербовщиков не гарантируют безопасности или возможности вернуться домой после службы. «Участие в войне на стороне российской армии грозит гибелью или тяжелыми ранениями. Российские обещания не устраняют этих рисков и не гарантируют безопасного возвращения на родину», — подчеркивают в Украине.

Иностранцам, которых пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины, советуют обращаться в проект «Хочу жить». Это касается и тех, кто уже оказался в составе российской армии и хочет прекратить участие в войне. Украинская сторона заявляет, что с военнопленными должны обращаться в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В то же время решение о возвращении пленных домой зависит от соответствующих договоренностей между сторонами и хода обменов.

Саммит может стать поводом для поднятия вопроса о возвращении пленных

Саммит «Россия — Африка», запланированный на 28–29 октября в Москве, может стать поводом для представителей африканских государств поднять вопрос о своих гражданах, оказавшихся в украинском плену. В Координационном штабе призывают правительства этих стран требовать от России конкретных действий, а не ограничиваться общими заявлениями. По мнению украинской стороны, Москва должна объяснить, как планирует решать судьбу иностранцев, которых вовлекла в войну.

Пока нет информации о том, приведет ли обращение пленных к конкретным договоренностям. Их возвращение будет зависеть от дальнейших переговоров и решений об обмене военнопленными. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Независимая международная комиссия Генеральной Ассамблеи ООН по расследованию преступлений во время войны в Украине в своем докладе обвинила российские силы в преступлениях против человечности из-за системных ударов по энергетике, а также классифицировала вербовку иностранных граждан в ряды армии РФ как торговлю людьми.

Кроме того, Независимая международная комиссия ООН пришла к выводу, что систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало представление доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Документ был представлен в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД подчеркнули, что выводы доклада имеют особое значение в преддверии новой зимы.

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