Одной из важнейших гонок на промежуточных выборах в США стала борьба за место в Сенате от штата Огайо. На неё обратили внимание не только из-за противостояния кандидатов, но и из-за масштабного вмешательства криптоиндустрии. Главный криптовалютный суперкомитет Fairshake потратил около 46 миллионов долларов, чтобы не допустить победы демократа Шеррода Брауна.

Результаты выборов в штате Огайо могут показать, насколько велико влияние криптовалютной индустрии на американскую политику. На этот раз она вновь направила значительные средства против демократа Шеррода Брауна, претендующего на место в Сенате. Главную роль в этой кампании сыграл Fairshake — суперкомитет политических действий, который поддерживает интересы криптовалютного бизнеса. По имеющимся данным, организация потратила около 46 миллионов долларов, чтобы помочь не допустить победы Брауна.

Для криптоиндустрии это уже не первая попытка повлиять на его политическое будущее. В 2024 году представители отрасли также потратили десятки миллионов долларов на кампанию против сенатора. Тогда эта стратегия сработала: Браун проиграл выборы республиканцу Берни Морено. Однако на этот раз ситуация может сложиться иначе. У демократов лучшие предвыборные позиции, чем во время предыдущей кампании, поэтому повторить результат 2024 года будет сложнее. Даже среди тех, кто поддерживает Fairshake, есть сомнения, смогут ли большие затраты снова обеспечить нужный результат.

Почему криптоиндустрия выступила против Брауна

Причина конфликта связана не только с политическими взглядами сенатора. Fairshake и представители криптовалютного бизнеса возмущены тем, что демократы в Сенате заблокировали законопроект о криптовалютной политике, который поддерживала индустрия. Вскоре после этого объявили о кампании против Брауна. Такая последовательность событий привлекла внимание к связи между позицией политиков по регулированию криптовалют и финансовой поддержкой их оппонентов.

Для криптовалютных компаний этот вопрос имеет большое значение. Решения Конгресса могут влиять на правила работы отрасли, её развитие и возможности для бизнеса. Поэтому отрасль старается поддерживать кандидатов, разделяющих её подходы, и противодействовать тем, кто выступает против желаемых изменений.

Теперь результаты гонки в Огайо станут своеобразной проверкой этой стратегии. Если кампания против Брауна вновь увенчается успехом, это может укрепить уверенность криптоиндустрии в собственных возможностях влиять на выборы. Если же он победит, возникнут новые вопросы о том, способны ли десятки миллионов долларов изменить политический результат. Таким образом, эта сенатская гонка важна не только для демократов и республиканцев. Она также покажет, насколько эффективно криптовалютный бизнес может использовать крупные финансовые ресурсы, чтобы влиять на состав американского Конгресса и решения по регулированию отрасли. Об этом пишет The New York Times.

Национальное руководство Республиканской партии срочно включилось в борьбу за место в Сенате от Луизианы. В штате, традиционно поддерживающем республиканцев, кандидат от партии Джулия Летлоу столкнулась с жесткой конкуренцией, поэтому на ее поддержку были направлены дополнительные средства. К агитации также присоединился президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимание всей страны приковано к выборам в Нью-Йорке. Он вновь поддержал республиканца Майка Лоулера, который пытается сохранить место в Палате представителей в одном из самых конкурентных округов. Именно в части этого округа, в частности в округе Вестчестер, в день голосования возникли проблемы с оборудованием для подсчета бюллетеней.

В Северной Каролине, Массачусетсе, Нью-Йорке и Пенсильвании в день выборов сообщили о технических проблемах на избирательных участках. Об этом The Hill сообщило со ссылкой на местных чиновников и избирательные органы.

Читай нас в