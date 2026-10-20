У Чабанах автомобілі спалахнули за секунди після вибуху — очевидець розповів про атаку

0:00 / 0:00

У Чабанах Київської області після вибуху вранці 20 жовтня загорілися автомобілі, які перебували в заторі. За словами очевидця, водії зупинялися та намагалися загасити полум’я вогнегасниками, однак машини швидко охопив вогонь.

Чоловік розповів «Суспільному», що вибух пролунав, коли він зупинився через затор. За його словами, позаду перебували ще чотири-п’ять автомобілів, а невдовзі після вибуху він побачив, що машини горять.

«Ми зупинилися, дістали вогнегасники — гасити, але вже було неможливо», — розповів очевидець.

Він також зазначив, що на місці лежала людина, яку згодом забрали до карети швидкої допомоги. На момент розмови чоловік не знав, у якому вона стані.

За словами очевидця, до гасіння долучилися люди, які зупинилися біля місця події, однак автомобілі згоріли дуже швидко.

Джерело: Суспільне

Окрім того, у Голосіївському районі Києва впав БпЛА, є загиблий і четверо постраждалих.

Додамо, що унаслідок падіння дрона на дорогу біля Чабанів загинуло троє людей.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

Читай нас у