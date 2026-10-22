俄罗斯动用导弹和210架攻击型无人机袭击乌克兰，防空部队击落了181个目标

10月22日凌晨，俄罗斯军队对乌克兰发动了大规模联合打击，动用了导弹和210架攻击型无人机。 截至09:00，乌克兰防空部队已击落或压制181架敌方无人机，主要攻击目标为基辅。

据军方消息，自10月21日18:00起，俄军动用了“伊斯坎德尔-M”、S-400、 “锆石”和“缟玛瑙”，以及210架“沙赫德”、“赫伯拉”、“伊塔尔马斯”型攻击无人机和“帕罗迪亚”型诱饵无人机。 在这些攻击型无人机中，有110架是喷气式无人机。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及机动火力小组共同击退。

据初步信息，防空部队击落了181架无人机，其中包括87架“Shahed”喷气式无人机。截至09:00，仍有10架攻击型无人机在空中，战斗仍在继续。

与此同时，记录到俄罗斯空中攻击武器击中32处地点，以及8处地点有被击落目标的残骸坠落。

空军呼吁乌克兰民众不要忽视防空警报。

由于俄罗斯对基辅的弹道导弹袭击，造成1人死亡，另有22人受伤，其中包括4名儿童。

需要提醒的是，在基辅遭遇俄军炮击后，南桥的通行已受到限制。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”列车的运行。

需要指出的是，俄罗斯曾对基辅发动了大规模弹道导弹袭击。

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