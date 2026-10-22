Росія атакувала Україну ракетами та 210 ударними дронами, ППО знешкодила 181 ціль

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У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети та 210 ударних безпілотників. Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 181 ворожий дрон, основним напрямком атаки був Київ.

За даними військових, із 18:00 21 жовтня російські війська застосували ракети типів «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс», а також 210 ударних безпілотників Shahed, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія». Серед ударних БпЛА було 110 реактивних.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, протиповітряна оборона знешкодила 181 безпілотник, зокрема 87 реактивних Shahed. Ще 10 ударних БпЛА залишалися в повітрі станом на 09:00, бойова робота тривала.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 32 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на восьми локаціях.

Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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