Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i 210 dronami bojowymi, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 181 celów

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak kombinowany na Ukrainę, wykorzystując rakiety oraz 210 dronów bojowych. Według stanu na godz. 09:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 181 wrogich dronów, a głównym celem ataku był Kijów.

Według danych wojskowych, od godziny 18:00 21 października rosyjskie siły zbrojne użyły rakiet typu „Iskander-M”, S-400, „Cyrkon” i „Onyx”, a także 210 dronów uderzeniowych typu Shahed, „Gerbera”, „Italmas” oraz dronów imitujących typu „Parodia”. Wśród dronów bojowych znalazło się 110 dronów odrzutowych.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych informacji obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 181 dronów, w tym 87 odrzutowych Shahed. O godz. 09:00 w powietrzu pozostawało jeszcze 10 dronów uderzeniowych, a działania bojowe trwały nadal.

Jednocześnie odnotowano trafienia rosyjskich środków ataku powietrznego w 32 lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych celów w ośmiu lokalizacjach.

Siły powietrzne wezwały Ukraińców, aby nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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