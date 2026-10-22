Россия атаковала Украину ракетами и 210 ударными дронами, ПВО сбила 181 цель

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и 210 ударных беспилотников. По состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 181 вражеский дрон, основным направлением атаки был Киев.

По данным военных, с 18:00 21 октября российские войска применили ракеты типов «Искандер-М», С-400, «Циркон» и «Оникс», а также 210 ударных беспилотников Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Среди ударных БПЛА было 110 реактивных.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, противовоздушная оборона сбила 181 беспилотник, в том числе 87 реактивных Shahed. Еще 10 ударных БПЛА оставались в воздухе по состоянию на 09:00, боевые действия продолжались.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 32 точках, а также падение обломков сбитых целей в восьми точках.

Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» ветки метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Читай нас в