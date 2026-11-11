11月10日深夜，无人机袭击了俄罗斯列宁格勒州的乌斯季-卢加港。该通报中未提及此次袭击造成的后果。

据当地当局称，在列宁格勒州上空据称已击落92架无人机，相关行动仍在继续。

网络上流传着关于乌斯季-卢加港遭袭的消息。受无人机袭击影响，港口基础设施正在燃烧。

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乌斯季-卢加港是俄罗斯在波罗的海地区最大的海运贸易港口之一。 该港口位于列宁格勒州芬兰湾沿岸，对俄罗斯联邦的经济及国防工业体系具有战略意义。

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该港口运输着大量战略性原材料，包括石油、石油产品、煤炭和矿物肥料。 港口区域内设有大型工业和转运综合体，其中包括“诺瓦泰克”和“欧罗化工”等公司的设施。

来源：Exilenova+

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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