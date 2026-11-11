Видео: Беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

По словам местных властей, над Ленинградской областью якобы сбили 92 БПЛА, и работа продолжается.

В сети пишут об атаке на порт Усть-Луга. В результате ударов БПЛА горит портовая инфраструктура.

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Порт Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Объект расположен в Ленинградской области на побережье Финского залива и имеет стратегическое значение для экономики и оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Через порт проходят огромные объемы стратегического сырья, в частности нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений. В его зоне функционируют крупные промышленные и перевалочные комплексы, среди которых объекты компаний «Новатэк» и «Еврохим».

Источник: Exilenova+

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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