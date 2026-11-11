Wideo: Drony zaatakowały rosyjski port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji. W przekazanym komunikacie nie ma informacji na temat skutków ataku.

Według lokalnych władz nad obwodem leningradzkim zestrzelono rzekomo 92 bezzałogowe statki powietrzne, a działania w tym zakresie są kontynuowane.

W sieci pojawiają się informacje o ataku na port Ust-Luga. W wyniku uderzeń dronów płonie infrastruktura portowa.

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Port Ust-Luga to jeden z największych rosyjskich portów handlowych nad Morzem Bałtyckim. Obiekt ten znajduje się w obwodzie leningradzkim, na wybrzeżu Zatoki Fińskiej, i ma strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz kompleksu obronno-przemysłowego Federacji Rosyjskiej.

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Przez port przechodzą ogromne ilości surowców strategicznych, w szczególności ropy naftowej, produktów ropopochodnych, węgla i nawozów mineralnych. W jego strefie działają duże kompleksy przemysłowe i przeładunkowe, w tym obiekty firm „Novatek” i „Eurochem”.

Źródło: Exilenova+

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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