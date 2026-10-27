视频：妮琪·米娜可能被任命为白宫新闻秘书

美国说唱歌手妮琪·米娜什被视为白宫新闻秘书职位的潜在人选。这一讨论始于凯蒂·扎卡里亚的争议性离职，她在此职位上仅任职五天。 目前，关于这一可能任命的消息仍仅停留在讨论阶段。

美国说唱歌手妮琪·米娜（Nicki Minaj）可能在唐纳德·特朗普总统的政府中担任白宫新闻秘书一职。 白宫通讯主任史蒂文·钟通过发布一段与该艺人的对话视频，暗示了这一可能性。视频中，她盛赞了美国总统及其经济政策。

钟在社交媒体X上发布了这一消息，此前，前新闻秘书凯蒂·扎卡里亚因上任仅五天便辞职而引发了争议。

“女士们、先生们，看来我们找到了新的白宫新闻秘书！”这位特朗普政府官员写道。

在与白宫代表交谈时，这位说唱歌手表示，美国经济之所以能够发展，是因为国家由一位精通商业的总统领导。

“总统本质上就是一名商人。即使银行账户里连一美元都没有，他依然能够东山再起，”米纳什说道。

她还称赞了特朗普在国际舞台上的立场以及捍卫美国利益的能力。

“他非常坚定，特别是在国际舞台上。 他明确告诉他们，我们需要什么，而不是他们需要什么。我们不打算为了取悦他们而买单，明白吗？相反，是他们要付钱给我们，以换取与美国建立联系的机会，”这位艺人表示。

米娜什还称赞了美国总统的工作能力。据她介绍，尽管特朗普本可以安然结束任期，但他仍在继续工作并举行竞选集会。

这位艺人称他是一位了不起的人，不仅关心自己的未来，也关心其他参加选举的共和党人。

女士们先生们，我想我们可能找到了新的白宫新闻秘书！@NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) 2026年10月25日

此外，米娜还批评了美国媒体的民调，称其为“虚假”民调。她呼吁保守派人士不要让此类报道削弱选民的投票意愿。

当天，这位说唱歌手与美国总统一同现身密歇根州的一场竞选集会。 她在现场表示自己喜欢特朗普，称他是坚韧不拔的化身，并表示特朗普重掌大权后改变了国家的氛围，给美国人带来了对美好未来的希望。

特朗普本人在活动中也评论了这位艺人的外貌。他表示注意到了她的臀部，称其“简直美得不可思议”，随后补充道，希望米娜什没有因此感到冒犯。

来源：史蒂文·钟

此前，特朗普在共和党集会上发表演讲时曾调侃妮琪·米娜兹的臀部。

需要提醒的是，特朗普政府可能会撤换美国驻希腊大使吉尔福伊尔。

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