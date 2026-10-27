Видео: Ники Минаж могут назначить пресс-секретарью Белого дома

Американскую рэпершу Ники Минаж рассматривают в качестве возможной кандидатуры на должность пресс-секретаря Белого дома. Обсуждение началось после скандального ухода Кэти Закарии, проработавшей на этой должности всего пять дней. Пока что информация о возможном назначении остается на уровне обсуждений.

Американская рэперша Ники Минаж может занять пост пресс-секретаря Белого дома в администрации президента США Дональда Трампа. На такую возможность намекнул директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, опубликовав видео беседы с артисткой, во время которой она хвалила главу государства и его экономическую политику.

Об этом Чунг написал в социальной сети X на фоне скандала вокруг предыдущей пресс-секретаря Кэти Закарии, которая покинула пост всего через пять дней после назначения.

«Дамы и господа, похоже, мы нашли новую пресс-секретаря Белого дома!» — написал представитель администрации Трампа.

Во время беседы с представителем Белого дома рэперша заявила, что американская экономика развивается благодаря тому, что страной руководит президент, разбирающийся в бизнесе.

«Президент — бизнесмен по своей сути. Он сумел подняться, даже когда у него на банковском счете не оставалось ни одного доллара», — сказала Минаж.

Она также похвалила Трампа за его позицию на международной арене и способность отстаивать интересы США.

«Он очень стойкий, в том числе и на международной арене. Он четко заявляет им, что нужно нам, а не им. Мы не собираемся платить за то, чтобы им угодить, понятно? Наоборот, это они будут платить нам за возможность быть связанными с США», — заявила артистка.

Минаж также отметила работоспособность президента США. По её словам, Трамп продолжает работать и проводить предвыборные митинги, хотя мог бы спокойно доработать свой срок до конца.

Артистка назвала его замечательным человеком, который заботится не только о собственном будущем, но и о других республиканцах, участвующих в выборах.

Дамы и господа, я думаю, мы, возможно, нашли нового пресс-секретаря Белого дома! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) 25 октября 2026

Кроме того, Минаж раскритиковала опросы американских СМИ, назвав их «фейковыми». Она призвала консерваторов не позволять таким публикациям ослаблять желание избирателей голосовать.

В тот же день рэперша появилась вместе с президентом США на предвыборном митинге в Мичигане. Там она заявила, что любит Трампа, назвала его олицетворением стойкости и сказала, что после возвращения к власти он изменил атмосферу в стране и подарил американцам надежду на лучшее будущее.

Сам Трамп во время мероприятия также прокомментировал внешность артистки. Он заявил, что заметил её ягодицы, назвав их «просто невероятно красивыми», а затем добавил, что надеется, что Минаж не обиделась.

Источник: Стивен Чунг

Ранее Трамп пошутил о ягодицах Ники Минаж во время выступления на митинге республиканцев.

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