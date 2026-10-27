Film: Nicki Minaj może zostać mianowana rzeczniczką prasową Białego Domu

Amerykańska raperka Nicki Minaj jest rozważana jako potencjalna kandydatka na stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu. Dyskusja na ten temat rozpoczęła się po skandalowym odejściu Katie Zakarii, która pełniła tę funkcję zaledwie przez pięć dni. Na razie informacje o ewentualnej nominacji pozostają w sferze spekulacji.

Amerykańska raperka Nicki Minaj może objąć stanowisko rzeczniczki prasowej Białego Domu w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Na taką możliwość zasugerował dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Stephen Chung, publikując nagranie rozmowy z artystką, podczas której chwaliła ona głowę państwa i jego politykę gospodarczą.

Chung napisał o tym w serwisie społecznościowym X w kontekście skandalu wokół poprzedniej rzeczniczki prasowej Katie Zakaria, która zrezygnowała ze stanowiska zaledwie pięć dni po mianowaniu.

„Panie i panowie, wygląda na to, że znaleźliśmy nową rzeczniczkę prasową Białego Domu!” – napisał przedstawiciel administracji Trumpa.

Podczas rozmowy z przedstawicielem Białego Domu raperka stwierdziła, że amerykańska gospodarka rozwija się dzięki temu, że krajem kieruje prezydent, który zna się na biznesie.

„Prezydent jest z natury biznesmenem. Udało mu się podnieść z upadku, nawet gdy na koncie bankowym nie pozostał mu ani jeden dolar” — powiedziała Minaj.

Pochwaliła również Trumpa za jego stanowisko na arenie międzynarodowej oraz umiejętność bronienia interesów USA.

„Jest bardzo stanowczy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Jasno im mówi, czego potrzebujemy my, a nie oni. Nie zamierzamy płacić za to, by im dogodzić, jasne? Wręcz przeciwnie, to oni będą nam płacić za możliwość utrzymywania relacji ze Stanami Zjednoczonymi” – oświadczyła artystka.

Minaj zwróciła również uwagę na pracowitość prezydenta USA. Według niej Trump nadal pracuje i organizuje wiece wyborcze, choć mógłby spokojnie zakończyć swoją kadencję.

Artystka nazwała go wspaniałym człowiekiem, który troszczy się nie tylko o własną przyszłość, ale także o innych republikanów biorących udział w wyborach.

Panie i panowie, myślę, że znaleźliśmy nowego rzecznika prasowego Białego Domu! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) 25 października 2026 r.

Ponadto Minaj skrytykowała sondaże amerykańskich mediów, nazywając je „fałszywymi”. Wezwała konserwatystów, by nie pozwolili, aby takie publikacje osłabiły chęć wyborców do głosowania.

Tego samego dnia raperka pojawiła się wraz z prezydentem USA na wiecu wyborczym w Michigan. Tam oświadczyła, że kocha Trumpa, nazwała go uosobieniem wytrwałości i stwierdziła, że po powrocie do władzy zmienił atmosferę w kraju i dał Amerykanom nadzieję na lepszą przyszłość.

Sam Trump podczas wydarzenia skomentował również wygląd artystki. Stwierdził, że zwrócił uwagę na jej pośladki, nazywając je „po prostu niesamowicie pięknymi”, a następnie dodał, że ma nadzieję, iż Minaj nie poczuła się urażona.

Źródło: Stephen Chung

Wcześniej Trump zażartował na temat pośladków Nicki Minaj podczas przemówienia na wiecu republikanów.

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