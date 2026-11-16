W dzielnicy Desnyanska w stolicy, w ciągu dnia 16 listopada, fragmenty rosyjskiego drona spadły na podwórze 16-piętrowego budynku mieszkalnego.

Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

Źródło: Witalij Kliczko

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 12 na 13 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

W nocy z 12 na 13 listopada w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy spadły fragmenty wrogiego drona, powodując pożar w budynku placówki medycznej.

Czytaj nas na