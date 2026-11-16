У Києві уламки російського дрона впали біля 16-поверхівки

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У Деснянському районі столиці вдень 16 листопада уламки російського безпілотника впали у дворі 16-поверхового житлового будинку.

На місце події прямують екстрені служби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Джерело: Віталій Кличко

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

У ніч проти 13 листопада в Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, спричинивши пожежу в будівлі медичного закладу.

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