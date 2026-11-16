В Киеве обломки российского дрона упали возле 16-этажного дома

В Деснянском районе столицы днём 16 ноября обломки российского беспилотника упали во дворе 16-этажного жилого дома.

К месту происшествия направляются экстренные службы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Источник: Виталий Кличко

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

В ночь на 13 ноября в Шевченковском районе столицы упали обломки вражеского беспилотника, что привело к пожару в здании медицинского учреждения.

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