Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec oświadczył, że przestrzeganie etykiety dyplomatycznej podczas kontaktów z rosyjską rzeczniczką praw człowieka jest niezbędnym elementem pozwalającym osiągnąć rezultaty w zakresie powrotu obywateli ukraińskich. Urzędnik poinformował o tym podczas konferencji prasowej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące powitalnego uścisku dłoni oraz form komunikacji ze stroną rosyjską, Lubinec podkreślił, że nie widzi innego sposobu na sprowadzenie ludzi z niewoli i z terytoriów okupowanych poza bezpośrednimi negocjacjami.

Według niego stosowanie norm dyplomatycznych i powściągliwość w trakcie dialogu zwiększają szanse na pomyślną repatriację Ukraińców, podczas gdy skupianie się wyłącznie na emocjach uniemożliwia prowadzenie skutecznych negocjacji.

Źródło: Ukrinform.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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