Mołdawia wprowadzi wspólną kontrolę na kolejnych dwóch przejściach granicznych z Ukrainą

Mołdawia jest gotowa rozszerzyć wspólną kontrolę graniczną o kolejne dwa przejścia graniczne z Ukrainą. Ma to na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy.

„Wspólnie wzmacniamy bezpieczeństwo przejść granicznych. Z zadowoleniem przyjmuję gotowość Mołdawii do uruchomienia wspólnej kontroli na kolejnych dwóch przejściach granicznych” – oświadczył premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Mołdawii Vasile Tofanem.

Ponadto planuje się zakończenie głównych prac przy tymczasowym moście Jampol–Koseuț do końca roku. W tym celu konieczne jest również uzgodnienie pozwoleń na budowę drogi dojazdowej.

Źródło: Ukrinform

Ukraina i Mołdawia uzgodniły współpracę wojskowo-techniczną, w szczególności wymianę doświadczeń w dziedzinie obronności. Ukraina zaproponowała również rozszerzenie współpracy w ramach koalicji ds. rozminowywania.

Premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

Mołdawia postanowiła ogłosić pracownika ambasady Rosji osobą non grata po tym, jak rosyjski dron bojowy naruszył przestrzeń powietrzną kraju i spadł w pobliżu budynków mieszkalnych oraz obiektu energetycznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii potępiło ten incydent i obarczyło Rosję odpowiedzialnością za jego zaistnienie. Prezydent kraju, Maia Sandu, również zwróciła uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

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