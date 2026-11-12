Ile kosztuje mięso z kurczaka na Ukrainie: aktualne ceny na 12 listopada

Średnia cena fileta z kurczaka na Ukrainie wynosi 239 UAH/kg, udka — 127,67 UAH/kg, podudzia — 96,50 UAH/kg, a całej tuszy — 117,50 UAH/kg.

W supermarketach ceny się różnią. W szczególności filet kosztuje 264,89 UAH/kg w sieci ATB, 229 UAH w „Silpo” i Novus. Udko kurczaka — od 109 UAH/kg w „Novus” do 178,45 UAH/kg w „ATB”.

W październiku filety i udka średnio podrożały, podudzia nieco potaniały, a cena całej tuszy wzrosła.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ceny hurtowe cebuli zwykłej na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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