Сколько стоит курица в Украине: актуальные цены на 12 ноября

Средняя стоимость куриного филе в Украине составляет 239 грн/кг, бедра — 127,67 грн/кг, голени — 96,50 грн/кг, а целой тушки — 117,50 грн/кг.

В супермаркетах цены различаются. В частности, филе стоит 264,89 грн/кг в АТБ, 229 грн в «Сильпо» и Novus. Куриное бедро — от 109 грн/кг в Novus до 178,45 грн/кг в АТБ.

В октябре филе и бедро в среднем подорожали, голень несколько подешевела, а цена на целую тушку выросла.

Источник: Минфин

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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