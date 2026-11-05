W trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu

W Kijowie, na polecenie NEC „Ukrenergo”, dzisiaj, 5 listopada, wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w części trzech dzielnic stolicy.

Awaryjne ograniczenia dostaw energii elektrycznej wprowadzono w następujących dzielnicach:

Sviatoshynskim;

Szewczenkowski;

Podolskim.

W DTEK podkreślono, że podczas awaryjnych odcięć nie obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad ustabilizowaniem sytuacji i obiecują operatywnie informować o wszelkich zmianach w funkcjonowaniu sieci energetycznej.

„Energetycy pracują bez przerw i bez snu, gdy nie rozbrzmiewa alarm, aby ustabilizować sytuację” – zaznaczono w firmie.

Przypomnijmy, że infrastruktura energetyczna Ukrainy została dotknięta zakrojonymi na szeroką skalę rosyjskimi atakami, w wyniku czego w wielu regionach oraz w Kijowie utrzymuje się trudna sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Informuje o tym służba prasowa DTEK.

Na Ukrainie awaryjne przerwy w dostawach prądu mogą być wprowadzane i znoszone nawet kilka razy na godzinę. Przyczyną są ciągłe rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną, przez co sytuacja w systemie energetycznym szybko się zmienia. W DTEK wyjaśniono, dlaczego pracownicy sektora energetycznego muszą tak często korygować ograniczenia.

W niektórych obwodach Ukrainy 5 listopada przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Ukraińskie elektrownie jądrowe zmniejszyły moc wytwarzania energii w związku z zakrojonymi na szeroką skalę i systematycznymi atakami Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii.

4 listopada na polecenie Ukenergo w stolicy i obwodzie kijowskim ponownie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach nie obowiązują obecnie.

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