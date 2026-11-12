Ukraińscy celnicy znaleźli ponad 550 silników do dronów FPV w przesyłkach wysyłanych do Polski
Ukraińscy celnicy podczas kontroli międzynarodowych przesyłek ekspresowych kierowanych do Polski wykryli siedem paczek zawierających 551 silników bezkolektorowych do dronów FPV. Wszystkie przesyłki przeszły kontrolę celną przed wysłaniem za granicę. Znaleziono w nich części przeznaczone do dronów.
Wykryte produkty noszą cechy towarów przeznaczonych do celów wojskowych, określonych w pozycji „ML10” odpowiedniej listy kontrolnej.
Chodzi o wykaz towarów przeznaczonych do celów wojskowych, których międzynarodowy przepływ podlega kontroli państwowej i został zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów Ukrainy z dnia 20 listopada 2003 r. nr 1807.
Zgodnie z przepisami wywóz towarów z tego wykazu poza terytorium celne Ukrainy jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia Państwowej Służby Kontroli Eksportu Ukrainy. Nadawca nie przedstawił jednak takiego dokumentu w odniesieniu do wykrytej partii silników.
Za przemieszczanie towarów podlegających państwowej kontroli eksportowej bez odpowiedniego zezwolenia przewidziana jest odpowiedzialność karna na podstawie art. 333 Kodeksu karnego Ukrainy. Służba celna poinformowała o wykrytym naruszeniu Zarząd Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie lwowskim.
Informację tę przekazała Państwowa Służba Celna.
Kijowscy celnicy przechwycili niezwykłe przesyłki zawierające głowę rekina i kieł słonia.
Podatek od przesyłek międzynarodowych: kto na tym zyska i ile będą płacić Ukraińcy.
Zełenski podpisał ustawy o podatkach od przesyłek oraz o sprawozdawczości platform internetowych