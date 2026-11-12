Украинские таможенники обнаружили более 550 двигателей для FPV-дронов в посылках, направлявшихся в Польшу

Украинские таможенники в ходе проверки международных экспресс-посылок, направлявшихся в Польшу, обнаружили семь посылок с 551 бесколлекторным двигателем для FPV-дронов. Все отправления проходили таможенный контроль перед отправкой за границу. В них были обнаружены комплектующие, предназначенные для беспилотников.

Обнаруженная продукция имеет признаки товаров военного назначения, предусмотренных позицией «ML10» соответствующего контрольного списка.

Речь идет о перечне товаров военного назначения, международное перемещение которых подлежит государственному контролю и утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 года № 1807.

Согласно законодательству, вывоз товаров из этого перечня за пределы таможенной территории Украины разрешается только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины. Однако отправитель не предоставил такого документа на обнаруженную партию двигателей.

За перемещение товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, без соответствующего разрешения предусмотрена уголовная ответственность по статье 333 Уголовного кодекса Украины. О выявленном нарушении таможня сообщила Управлению СБУ во Львовской области.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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