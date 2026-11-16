Film: Policja przeprowadziła 33 przeszukania w sprawie zamieszek w obwodzie kijowskim

Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 33 przeszukania w miejscach zamieszkania osób objętych dochodzeniem oraz postawili zarzuty kolejnym siedmiu uczestnikom masowych zamieszek i aktów chuligaństwa w pobliżu oddziału Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim.

„Sześciu z nich postawiono zarzuty chuligaństwa na podstawie ust. 2 art. 296 Kodeksu karnego Ukrainy, a kolejnej osobie – stawianie oporu funkcjonariuszom organów ścigania zgodnie z ust. 2 art. 342 Kodeksu karnego Ukrainy” — poinformowała Narodowa Policja Ukrainy, zaznaczając, że łączna liczba podejrzanych w ramach wspólnego śledztwa prowadzonego wraz z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy wzrosła do 15 osób, a śledczy przygotowują wniosek do sądu o zastosowanie środków zabezpieczających.

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Źródło: Policja Narodowa.

Wcześniej organy ścigania zidentyfikowały 130 uczestników zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Sąd aresztował osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z SZC w Petropawliwskiej Borszczagowce.

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