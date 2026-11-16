Видео: полиция провела 33 обыска в рамках дела о беспорядках в Киевской области

Правоохранители провели 33 обыска по месту жительства фигурантов и сообщили о подозрениях ещё семерым участникам массовых беспорядков и хулиганских действий вблизи подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

«Шестерым из них инкриминируется хулиганство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, еще одному лицу — сопротивление сотрудникам правоохранительного органа по ч. 2 ст. 342 УК», — сообщили в Национальной полиции Украины, отметив, что общее количество подозреваемых в рамках совместного с СБУ расследования возросло до 15 человек, а следователи готовят к суду ходатайство об избрании мер пресечения.

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Источник: Нацполиция.

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