Na Ukrainie żołnierz zginął po tym, jak wypił whisky zmieszaną z metadonem, którą otrzymał pod pozorem prezentu od dziewczyny. Kobieta obserwowała to podczas rozmowy wideo i nagrywała to na kamerę. O tym przypadku opowiedział szef Narodowej Policji Ukrainy Maksym Tsutsikiridze.

Według niego zabójstwo zostało starannie zaplanowane: dziewczyna, z którą żołnierz regularnie rozmawiał przez wideorozmowę, zaproponowała mu prezent. Jednak sam zatruty alkohol przygotował i wysłał inny sprawca.

Według danych organów ścigania dziewczyna niekoniecznie była bezpośrednią organizatorką otrucia. Jej rola w tym spisku oraz działania innych osób zaangażowanych w sprawę są ustalane w ramach śledztwa. Jednocześnie ta sprawa pokazuje, że nawet długotrwała komunikacja i regularne rozmowy wideo nie gwarantują bezpieczeństwa.

Zabójstwa wojskowych za pośrednictwem Telegrama nabierają charakteru systematycznego

Jak poinformował Maksym Tsutsikiridze, organy ścigania wykryły powtarzający się schemat po tym, jak zaczęły porównywać wyniki ekspertyz, ostatnie kontakty ofiar oraz ich korespondencję.

Według szefa policji w 2026 roku śledczy prowadzili 20 postępowań karnych w sprawie śmierci 22 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy w ośmiu obwodach Ukrainy oraz w Kijowie. W sprawach dotyczących śmierci 12 żołnierzy jedenastu osobom postawiono już zarzuty. W czterech kolejnych postępowaniach zidentyfikowano osoby, wobec których przygotowywane są zarzuty. Cztery sprawy przekazano do sądu.

Jednocześnie Tsutsikiridze podkreślił, że nie wszystkie z 22 zgonów można obecnie uznać za zabójstwa: w niektórych przypadkach przyczyny śmierci są nadal ustalane.

Według niego w wielu ustalonych przypadkach pojawia się metadon, który przekazywano żołnierzom za pośrednictwem przesyłek pocztowych, skrytek lub podczas osobistych spotkań. Próbowano zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar poprzez nawiązywanie znajomości, relacje romantyczne, wspólny wypoczynek i prezenty.

Do popełniania przestępstw rosyjscy kuratorzy angażują głównie młodych ludzi, w tym nieletnich. Oferują im pieniądze, narkotyki lub obiecują pomoc w rozwiązaniu osobistych problemów.

W jednym z przypadków, o którym opowiedział Tsutsikiridze, 19-letni chłopak zgodził się zabić żołnierza za 5 tysięcy hrywien. W innym przypadku próbowano wciągnąć w przestępstwo dwie uczennice, którym obiecano 5 tysięcy dolarów.

Jak żołnierze mogą uchronić się przed otruciem

Organy ścigania wzywają żołnierzy do zachowania szczególnej ostrożności w przypadku prezentów, przesyłek i propozycji od osób, które poznali w Internecie.

Wśród głównych zaleceń znajdują się:

Nie spożywać alkoholu, leków ani innych substancji nieznanego pochodzenia, nawet jeśli zostały wysłane przez znajomych.

Nie zgadzać się na podejrzane propozycje wypicia lub zażycia czegoś podczas rozmowy wideo.

Nie wysyłać osobom, których słabo znamy, zdjęć w mundurze wojskowym oraz nie zdradzać miejsca służby, planu dnia ani miejsca pobytu.

Należy zachować czujność, jeśli rozmówca uparcie domaga się spotkania w cztery oczy lub prosi, aby nikomu nie mówić o tej rozmowie.

Nie odbierać cudzych przesyłek i nie przekazywać nieznanych paczek na prośbę osób postronnych.

Jeśli kontakt budzi podejrzenia, policja radzi zachować korespondencję, dane konta i numer telefonu oraz skontaktować się pod numerem 102. Nie należy samodzielnie demaskować podejrzanych rozmówców ani kontynuować rozmowy w celu weryfikacji.

Według Maksima Tsutsikiridze pracownicy służby 102 zostali już przeszkoleni w zakresie reagowania na takie zgłoszenia. Dowódcy jednostek proszeni są o przekazanie tych zaleceń swoim podwładnym.

Źródło: UNIAN.

Przypomnijmy, że w obwodzie rówieńskim 14-letnia dziewczyna stanie przed sądem za zabójstwo żołnierza na zlecenie Rosji.

W obwodzie tarnopolskim oszuści wyłudzili od matki zaginionego żołnierza prawie ₴350 tysięcy.

Czytaj nas na