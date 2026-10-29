Czterech amerykańskich dziennikarzy stacji telewizyjnej Newsmax będzie pracować w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, aby w sposób niezależny dokumentować przebieg misji humanitarnej. Poinformowała o tym pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump.

Będą oni pracować w ramach delegacji, w skład której wchodzą rosyjscy i ukraińscy szefowie organizacji humanitarnych.

„Pełniąc rolę neutralnych obserwatorów, będą oni samodzielnie rejestrować i na zawsze dokumentować tę historyczną misję humanitarną” – dodała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Czytaj nas na