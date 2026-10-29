Melania Trump zapowiedziała, że amerykańscy dziennikarze będą relacjonować misję humanitarną w okupowanych Oleszach
Czterech amerykańskich dziennikarzy stacji telewizyjnej Newsmax będzie pracować w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, aby w sposób niezależny dokumentować przebieg misji humanitarnej. Poinformowała o tym pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump.
Będą oni pracować w ramach delegacji, w skład której wchodzą rosyjscy i ukraińscy szefowie organizacji humanitarnych.
„Pełniąc rolę neutralnych obserwatorów, będą oni samodzielnie rejestrować i na zawsze dokumentować tę historyczną misję humanitarną” – dodała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych.
Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.
Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.
W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.