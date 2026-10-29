Мелания Трамп объявила, что журналисты из США будут освещать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках
Четверо американских журналистов телеканала Newsmax будут работать во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы независимо освещать ход гуманитарной миссии. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.
Они будут работать в составе делегации, в которую входят российские и украинские руководители гуманитарных организаций.
«Выступая в роли нейтральных наблюдателей, они будут самостоятельно фиксировать и навсегда документировать эту историческую гуманитарную миссию», — добавила первая леди США.
Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.
Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.
Кроме того, Папа Римский позвонил Путину и призвал к перемирию в Олешках.
В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.