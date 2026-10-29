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Мелания Трамп объявила, что журналисты из США будут освещать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках

UA NEWS 29 Октября 2026 09:44
Мелания Трамп объявила, что журналисты из США будут освещать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках

Четверо американских журналистов телеканала Newsmax будут работать во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы независимо освещать ход гуманитарной миссии. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.

 

Они будут работать в составе делегации, в которую входят российские и украинские руководители гуманитарных организаций.

«Выступая в роли нейтральных наблюдателей, они будут самостоятельно фиксировать и навсегда документировать эту историческую гуманитарную миссию», — добавила первая леди США.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский позвонил Путину и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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