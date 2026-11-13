Ministerstwo Obrony przygotowuje projekt ustawy dotyczącej jasno określonych okresów służby dla żołnierzy

Dokument został już opracowany w kilku wersjach, a obecnie trwają nad nim prace na szczeblu rządowym. Ministerstwo Obrony ma również ustalić, kiedy projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą.

O tym poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Liubow Halan podczas wystąpienia w Radzie Najwyższej w ramach godziny pytań do rządu.

Jak powiedziała, Ministerstwo Obrony przygotowało już ten projekt ustawy w kilku wersjach.

„Obecnie trwają prace wewnątrz rządu, a także z kierownictwem wojskowo-politycznym, na które projekt ustawy będzie miał oczywiście wpływ w kwestii tego, jak może zostać wdrożony i w jakiej wersji. Dlatego prace te nie zostały wstrzymane, trwają one, powiedziałabym, bardzo intensywnie” – powiedziała Galan, jak podaje RBC-Ukraina.

Przypomnijmy, że Korecki chce zaostrzyć kary za nielegalne opuszczanie terytorium kraju i uchylanie się od służby wojskowej.

Dowódca Sił Powietrznych wyjaśnił, dlaczego demobilizacja w czasie wojny może osłabić Siły Zbrojne Ukrainy.

Wcześniej Weniławski skomentował wypowiedź Koreckiego na temat demobilizacji żołnierzy.

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