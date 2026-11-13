Минобороны готовит законопроект о четких сроках службы для военнослужащих
Документ уже разработан в нескольких вариантах, в настоящее время над ним ведется работа на уровне правительства. В Министерстве обороны также должны определить, когда законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила во время выступления в Верховной Раде в ходе часа вопросов к правительству.
По её словам, Минобороны уже подготовило этот законопроект в нескольких версиях.
«Сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, на которое, очевидно, будет влиять этот законопроект в плане того, как он может быть реализован, в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно», — рассказала Галан, пишет РБК-Украина.
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